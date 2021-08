No había forma de que EU saliera de Afganistán sin generar caos, dice Biden

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, afirmó que era inevitable el caos ante la salida de ese país de Afganistán y se mantuvo firme en su decisión.

“No, no creo que se pudiera haber manejado de una manera que, vamos a retroceder en retrospectiva y mirar, pero la idea de que de alguna manera, hay una forma de haber salido sin que se produzca el caos, no lo creo. No sé cómo sucede eso. No sé cómo sucedió eso”, afirmó en entrevista para ABC News.

Al cuestionarle si este “caos” era algo que contempló dentro de su decisión, Biden replicó que “no exactamente lo que pasó; una de las cosas que no sabíamos es qué harían los talibanes en términos de tratar de evitar que la gente saliera. ¿Qué están haciendo? están cooperando y permitiendo que ciudadanos estadunidenses, personal y embajadas salgan de ahí”.

Cuando el presidente estadunidense vio las fotos de cientos de personadas en un avión, tratando de salir de Afganistán pensó que “tenemos que tomar el control de esto, tenemos que movernos más rápido y de una forma en la que podamos tomar el control de ese aeropuerto. Y lo hicimos”.

El gobierno de Biden informó que ha evacuado a cientos de personas de Afganistán, sin embargo actualmente no proporciona un transporte al aeropuerto y no está claro cuántos ciudadanos podrán llegar de forma segura ya que los puntos tomados por los talibanes continúan endureciéndose.

“Elección simple”

Respecto a si lo ocurrido durante la última semana fue una falla, planificación, ejecución o juicio, Biden se mantuvo firme en su decisión y sentenció que fue una “elección simple”.

“Fue una elección simple, cuando el gobierno de Afganistán, el líder de ese gobierno, se subió a un avión y despegó y se fue a otro país; cuando vio el colapso significativo de las tropas afganas que habíamos entrenado, hasta 300 mil de ellos, recién saliendo su equipo y despegar – eso fue, ya sabes, eso es lo que sucedió”.

“Y entonces al principio la pregunta era ¿nos comprometemos a irnos dentro del plazo establecemos, ¿lo extendemos hasta el 1 de septiembre o colocamos significativamente más tropas?”, abundó.

“Tenía una elección simple. Si decía, ‘nos quedaremos’, entonces será mejor que estemos preparados para poner muchísimas más tropas”.

Joe Biden aclaró que durante los últimos meses los ataques violentos de Afganistán habían parado debido a un acuerdo de la administración del ex presidente Donald Trump con líderes talibanes en la que se sentenció una eventual salida de Estados Unidos.

“La razón por la que no pasaba nada es que el último presidente negoció un año antes que saldría el 1 de mayo y que, a su regreso, no habría ningún ataque contra las fuerzas estadunidenses. Eso es lo que se hizo. Por eso no sucedía nada “, concluyó.

Fuente: Milenio