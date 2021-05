‘No existe”, le dijeron luego que denunció la desaparición de su novio

Tras dos años de relación, una mujer denunció la desaparición de su novio quien lo último que le dijo fue que padecía de covid-19 y ya nunca más supo de él.

Una joven de Estados Unidos contó a través de TikTok que su pareja le avisó que tenía coronavirus para después desaparecer: ella denunció el hecho y la policía le aseguró que él “no existía”.

Según su relato, conoció a William James Khan a través de una aplicación de citas en 2018, cuando ambos vivían en Honolulu, Hawái, por cuestiones laborales. En el mismo año, se vieron en persona por primera vez.

Pese a que al principio ella no quería nada serio, terminó enamorándose: “Era muy amable, considerado y tolerante”, recordó. En ese entonces, solo se veían en hoteles ya que Verb vivía en un departamento compartido y él, por su parte, también.

“Me contó que su compañero de piso tenía una hija pequeña y no quería que los oyera juntos”, comentó. La estadounidense explicó que ignoró muchas cosas raras de él, como por ejemplo que no usaba ninguna red social, debido a que el amor la “cegaba”. Tres meses después de conocerse, Verb le confesó a Will que estaba muy enamorada. Lo mismo le respondió él.

Información de Multimedios