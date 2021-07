Niña trans de 5 años fue registrada con su nueva identidad en Argentina

Hay algunas personas que desde muy pequeñas son conscientes de su identidad de género. Mientras algunos se comienzan a identificar entre los 20 y 30 años, esto al mantenerse reprimidos. Esta es la historia de Flor, una niña trans de Argentina que a sus cinco años ya se registró con su nombre e identidad de género autopercibida.

Mariana es la madre, quien comenzó a percibir que su hijo se se sentía como una niña, dejaba el cabello largo, probablemente se quería ver como las demás mujeres.

“En ese momento, nos causaba gracia porque pensábamos que estaba jugando y no nos dábamos cuenta lo que ella nos quería decir (…) A los dos años nos dijo que era una nena. Nosotros le decíamos que no y ella se enojaba mucho, se ponía mal”, explicó la mamá a TN.com.ar.

Una psicóloga les recomendó que le prohibieran usar maquillaje y la ropa de su mamá, le dijeron que debía jugar con ‘cosas de niños’, pero ella no cedió. Fueron con otra psicóloga que les explicó lo que pasaba:

“Nos dijo que estábamos en presencia de una niña trans. Yo no lo podía creer. Desconocía el tema y me costó mucho al principio. No aceptaba la realidad que era más que evidente, porque sus indicios lo demostraban (…) Hoy por hoy defiendo a muerte su identidad y el coraje que con cinco años tiene para expresar lo que siente”, comentó la madre.

Fue entonces cuando recurrieron a Facundo Achaga, abogado que se convirtió en el defensor de su hija. Para hacer el trámite ante el registro civil, la pequeña tuvo una entrevista con Achaga y con juegos lúdicos conoció su autopercepción.

Después de un tiempo lo lograron, en su DNI se llama Florencia.

