Ni femenino, ni masculino: Argentina se convierte en el primer país de América Latina en autorizar documentos de identidad para personas no binarias

Argentina hizo este miércoles historia en materia de derechos civiles al convertirse en el primer país de América Latina que autoriza la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte para personas no binarias, es decir, que no se identifican con los géneros masculino ni femenino.

“El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, afirmó el presidente Alberto Fernández al celebrar el decreto en el Museo del Bicentenario, en una ceremonia en la que se entregaron los primeros DNI a tres personas no binarias, lo que garantiza su identidad de género autopercibida.

Gracias a esta medida, a partir de ahora los documentos oficiales incluirán la nomenclatura ‘X’, opción a la que las personas interesadas podrán acceder en cuanto realicen el trámite para cambiarlos.

Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial explicó que el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad y forma parte del campo de los derechos humanos.

“El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona”, agregó.

La normativa precisó que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, a su libre desarrollo y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

Más derechos

También aclaró que la ‘identidad de género’ se refiere “a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

La decisión beneficia a las personas que adhieren a identidades tales como no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida o no consignada, y que se sentían violentadas al tener que elegir forzosamente ‘masculino’ o ‘femenino’ en sus documentos oficiales.

El decreto argentino reconoció que, si bien la nomenclatura ‘X’ para ‘sexo sin especificar’ aún no fue admitida unánimemente a nivel mundial, sí existen diferentes políticas de género en países como Nepal, que en 2007 estableció un tercer género, al igual que ocurre en Pakistán desde 2009 y en Bangladesh, en donde a partir de 2013 existe un término para personas transexuales o intersexuales, lo que les permite reducir la discriminación en educación y asistencia médica.

En India, por su parte, desde 2009 se puede elegir la opción ‘otro’, mientras que en Canadá emiten certificados de nacimiento con una ‘X’ en lugar de ‘femenino’ o ‘masculino’ y también puede solicitarse el cambio en los pasaportes.

Avances

Durante la ceremonia, el presidente explicó que a lo largo de la historia siempre hubo seres humanos que no se sentían hombres ni mujeres, y que a las sociedades les costó mucho aceptar esa diversidad.

“Tanto les costó que hicieron algo imperdonable, que fue ocultar, negar, ponerlos a un costado para que nadie los viera”, dijo al defender el uso del lenguaje inclusivo, ya sea a través de la ‘x’ o de la ‘e’.

En respuesta a una persona que había reclamado a los gritos: “no somos una x”, Fernández explicó que se adoptó esta letra porque es la posibilidad adoptada en convenciones internacionales para reconocer una categoría no binaria.

“No hablando de eso les quitamos la posibilidad de ser felices a millones de personas. Hay que celebrar que cada uno encuentre la felicidad a su modo, en Argentina seguimos dando pasos todos los días”, afirmó para destacar la importancia de que ahora estén incluidas de esta forma que igual puede cambiar en el futuro.

Después de recordar las luchas que culminaron en las leyes sobre matrimonio igualitario, el cupo laboral travesti trans y la igualdad de género en los medios de comunicación, el presidente reconoció que todavía hay derechos pendientes.

“Este es un paso que estamos dando que espero que termine el día que en el DNI no le pregunten a nadie si es hombre o mujer o lo que quiera, porque es eso lo que realmente tenemos que lograr, ¿qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”, cuestionó.

Antes, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y la de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebraron el carácter histórico del decreto.

“Cuando un gobierno genera una ampliación de derechos es porque antes existió una lucha colectiva, una sociedad que generó un consenso, una presión, un reclamo, esta medida que tomamos hoy tiene que ver con las artífices de este logro para que comencemos a ponerle fin a una lógica binaria que no contempla a una gran parte de la sociedad”, dijo De Pedro.

“Sabemos que el patriarcado y el sistema binario siguen vigentes (…) hoy avanzamos para que el derecho humano fundamental de la identidad sea igual para todos, todas y todes. Las discriminaciones ya duraron demasiado”, añadió Gómez Alcorta.

