Netanyahu regala a Trump la ‘paloma de la paz’

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le obsequió a Donald Trump una estatua dorada en forma de paloma como símbolo de esperanza y paz, durante la visita del presidente estadounidense este lunes a su despacho de la Knéset (el Parlamento de Israel), informó el medio Channel 9. La oficina del ministro compartió imágenes del momento en sus redes sociales.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has just met with US President @realDonaldTrump, at his Knesset office. pic.twitter.com/w4FtkVwUJA — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

Netanyahu: "Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House." 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/Jji4YRG2jl — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Asimismo, esta mañana el periódico The Times of Israel informó que el presidente de la nación, Isaac Herzog, también le entregaría a su homólogo estadounidense la Medalla Presidencial de Honor, la más alta condecoración del país, por su papel en el alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes en manos de Hamás.