Múltiples víctimas por tiroteo en iglesia de Michigan

Una iglesia fue escenario de un tiroteo en Michigan, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la ciudad de Grand Blanc.

Primeros informes detallan que un sujeto estrelló su auto contra la iglesia.

Acto seguido descendió del vehículo y disparó contra los asistentes.

El Departamento de Policía de Grand Blanc confirmó “múltiples víctimas”, sin mayores detalles.

Asimismo informó que “el tirador ha caído“, con lo que “no hay amenaza para el público”.

Sin embargo, tras el tiroteo la iglesia ardió en llamas, sin conocerse cómo ocurrió el incendio.

