Mujer transexual busca ser monja; iglesia Católica le niega la oportunidad

El caso de Eefje Spreuters ha conmovido a internautas y gente en general. Se trata de una mujer trasgénero, originaria de Países Bajos, quien tiene el deseo de convertirse en monja. La mencionada viene de una familia que le inculcó la fe cristiana desde muy pequeña y por eso quiere unirse a la Iglesia Católica.

Su caso ha trascendido tanto que la emisora neerlandesa ‘Radio 2’ pidió una entrevista con ella para conocer su caso.

“Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente. He querido ir al monasterio toda mi vida (…) iré hasta el Vaticano y hablaré con el Papa si es necesario”.

Eefje Spreuters

También aseguró que trató de ponerse en contacto con un grupo de religiosas de su país para cumplir este propósito.

Tuve contacto con las monjas de Brecht. No me pudieron contestar porque no sabían si podía ingresar como mujer transgénero

El Vaticano mantiene la visión antropológica de que el sexo biológico es inmutable (…) Para la Iglesia Católica, Spreuters sigue siendo un hombre y no podría entrar a un convento. Sin embargo, sí podría asumir un papel activo dentro de la comunidad religiosa como asistente parroquial o capellán en una prisión u hospital, pues estos puestos están abiertos para los laicos de cualquier género

Por otro lado, aunque la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre este caso en específico, sí ha abordado el tema de la identidad de género.Hace dos años, la Congregación para la Educación Católica publicó un documento en el cual se mencionaba que los debates actuales en torno a la identidad de género son “ambiguos” y podrían “desestabilizar la institución familiar”.En su momento, el escrito fue rechazado por la comunidad LGTBI, el cual calificó esto como una “herramienta perjudicial”.

Por: Multimedios