Mujer salva a koala de morir en terrible incendio de Australia

Héroe sin capa, definitivamente. Dios bendiga a esta mujer que salvó a un Koala de morir en un incendio, usando ¡solo la camiseta que llevaba puesta! No le importó quedar con el torso descubierto, solo en brasiere, o estar expuesta a las llamas. ¡Más personas como ella! Te cuento la impresionante historia.

INCENDIOS EN AUSTRALIA

En los últimos días, Australia está sufriendo incendios forestales generalizados. Muchas zonas alcanzan temperaturas de más de 40 grados centígrados. El costo humano es devastador, cuatro personas han fallecido, pero ¿y los animales? La vida silvestre está sufriendo lo peor.

Los incendios en aquella región han consumido más 1.5 millones de hectáreas, amenazando a especies vulnerables como el Koala. Ante la catástrofe pocos se preocupan por los animales. Es por eso que ver que esta mujer arriesga su vida por salvar a este Koala me parece extraordinario.

LAS NOTICIAS CAPTURARON EL MOMENTO

Esta vez fue una cadena de televisión local, la que capturó el momento en que esta mujer, de nombre Toni, entra al fuego a salvar a un Koala gravemente quemado.

Toni se apresuró a salvar al animal cuando lo vio tratando de cruzar la carretera en Nueva Gales del Sur. Sin pensarlo se quitó la camiseta y la usó para agarrar al animal y llevarlo a un lugar seguro. De inmediato se ve que con una botella de agua le da de beber y trata de calmar las heridas.

Toni y su esposo envuelven al Koala a una manta y se suben a un automóvil rumbo al Hospital Port Macquarie Koala.

Te dejo el video de la televisora australiana KETKnbc en donde se aprecia este momento.

De acuerdo con el sitio Go Fund Me, creado por el Hospital Port Macquarie Koala, han recibido all menos 31 Koalas heridos como resultado de incendios forestales.

Bravo por Toni

Fuente: Excélsior