Mueren 4 personas en accidente aéreo en Brasil, incluido el arquitecto chino Yu Kongjian

Río de Janeiro. Una avioneta se estrelló en Brasil, lo que dejó cuatro personas muertas, incluido el distinguido arquitecto y urbanista chino, Yu Kongjian, informaron las autoridades brasileñas este miércoles.

El accidente ocurrió el martes por la noche durante un intento de aterrizaje en una granja grande ubicada aproximadamente a 100 kilómetros del municipio de Aquidauana, en el estado de Mato Grosso do Sul, informaron los bomberos.

Yu, conocido por promover un desarrollo ecológicamente sostenible, viajaba con dos cineastas brasileños, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr., quienes estaban realizando un documental sobre los humedales del Pantanal.

Los tres murieron junto con el piloto Marcelo Pereira de Barros, dijeron las autoridades. Yu era conocido por desarrollar el concepto de «ciudades esponja», con infraestructura que puede absorber el agua de lluvia para mitigar los riesgos de inundación y mejorar el clima urbano.