Muere un tercer manifestante en Ecuador tras enfrentamientos con policías

Quito. El manifestante José Alberto Guamán murió este miércoles víctima de un disparo recibido durante enfrentamientos con fuerzas del orden público, y marcó la tercera muerte del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

José Alberto Guamán Izama, comunero Kichwa de 30 años, padre y agricultor, fue asesinado de un disparo en el pecho por las Fuerzas Armadas en la masacre ordenada por el gobierno ecuatoriano contra las comunidades movilizadas por el paro nacional, y falleció en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, tras lucha por su vida, informó la Conaie en su red social X​​​.

ImagenAfp

Más temprano, la Conaie confirmó el fallecimiento de Rosa Elena Paqui, del Pueblo Kichwa Saraguro, a causa de un paro respiratorio por inhalación de gases lacrimógenos, en el contexto del paro iniciado hace tres semanas.

A su vez, el pasado 28 de septiembre murió el comunero, artesano y agricultor Efraín Fuérez, a causa de disparos con armas de fuego durante un enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública en Imbabura, epicentro de las manifestaciones.

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, durante el paro nacional se registraron al menos 144 personas heridas, 12 desaparecidas y 310 vulneraciones a los derechos humanos.

octubre 15, 2025 8:36 pm

