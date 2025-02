Muere un adolescente en ataque con cuchillo en Austria

Madrid. Un adolescente de 14 años ha muerto y cuatro personas más han resultado heridas tras ser apuñaladas por un hombre de 23 años en e centro de la localidad austriaca de Villach, en el sur del país.



La Policía ha confirmado el fallecimiento tras el ataque, ocurrido sobre las 16.00 horas cerca de la plaza más importante de la población, ha explicado un portavoz policial, Rainer Dionisio, en declaraciones a la televisión pública ORF.



El asaltante agredió a varios transeúntes indiscriminadamente con un cuchillo. Un hombre embistió contra el asaltante con un coche de reparto y evitó males mayores, ha indicado Dionisio.



El responsable sería un ciudadano sirio con permiso de residencia que ha sido detenido. Según las primeras informaciones no tenía antecedentes.



Otros dos hombres están heridos de gravedad y dos más en estado leve, todos ellos austriacos, según la Policía. Por el momento no parece haber relación entre el atacante y las víctimas.



«No podemos descartar nada. Estamos examinando las inmediaciones para conseguir información para concretar el móvil. Hasta el momento solo podemos especular. Por eso necesitamos información fiable», ha explicado Dionisio.



La Oficina Estatal para la Protección del Estado y el Combate del Extremismo ha asumido la investigación en colaboración con la Oficina de Policía Penal del Estado.



El gobernador de Carintia, Peter Kaiser (Partido Socialdemócrata de Austria), ha denunciado la «increíble atrocidad» y ha pedido «las más graves consecuencias» para el responsable. «Siempre he dicho muy clara e inequívocamente que cualquiera que viva en Carintia, en Austria, debe respetar la ley y debe adaptarse a nuestras normas y valores», ha advertido. «Cualquiera que incumpla estas normas debe afrontar las consecuencias más graves. Deben ser juzgados, encarcelados y deportados», ha remachado.



Desde el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), Erwin Angerer, ha apelado a la suspensión del asilo y a la deportación de criminales. «Llevamos advirtiendo desde hace años de esta situación, consecuencia de la fatídica política de asilo de la coalición liderada por el Partido Popular», ha afirmado. «Somos el único partido que pide la paralización inmediata del asilo y deportaciones de los criminales extranjeros», ha añadido.