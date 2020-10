Muere niña tras castigo parental en Estados Unidos

La Policía estadounidense determinó que una niña de ocho años falleció por causa de la severa deshidratación que le produjo un despiadado castigo parental: la menor fue obligada a saltar sin parar en un trampolín y bajo un clima extremadamente caluroso, informa CBS7.

Daniel & Ashley Schwarz arrested for taking 8 yr old Jaylin’s life in Odessa, TX https://t.co/Hu4MWxQiZR

— DrewReportsNews.com (@drewreportsnews) October 14, 2020