Muere Larry Kramer, dramaturgo y activista, a los 84 años

Larry Kramer, el dramaturgo cuya pluma y voz enfurecida elevó la conciencia del público sobre el sida e incitó a miles a protestar en los primeros años de la epidemia, falleció. Tenía 84 años.

Bill Goldstein, un escritor que estaba trabajando en una biografía de Kramer, confirmó la noticia de su deceso a The Associated Press. El esposo de Kramer, David Webster, dijo al New York Times que Kramer murió de neumonía el miércoles.

Kramer, quien escribió la obra teatral “The Normal Heart” y fundó la organización AIDS Coalition to Unleash Power, o ACT UP, perdió a su amante a causa del VIH en 1984 y él mismo contrajo el virus. También padeció hepatitis B y recibió un trasplante de hígado en 2001 porque el virus le había afectado el órgano.

Fue nominado a un Oscar por su guion para “Women in Love”, la adaptación de 1969 de la novela de D.H. Lawrence. La película fue protagonizada por Glenda Jackson, quien ganó su primer Premio de la Academia por su actuación.

También escribió el guion de “Lost Horizon” (“Horizontes perdidos”) de 1972, la novela “Faggots” y las obras de teatro “Sissies’ Scrapbook”, “The Furniture of Home”, “Just Say No” y “The Destiny of Me”, finalista al Premio Pulitzer en 1993.

Pero por muchos años fue más conocido por su lucha por tratamiento médico, aceptación y derechos civiles para las personas con sida. Dijo abiertamente a todos que la comunidad gay estaba lidiando con una plaga.

En 1981, cuando el sida aún no tenía nombre y sólo unas pocas decenas de personas habían sido diagnosticadas, Kramer y unos amigos suyos en Nueva York fundaron Gay Men’s Health Crisis (GMHC), uno de los primeros grupos en el país que abordaron la epidemia.

Kramer llegó a ver el matrimonio gay hecho realidad y él mismo se casó en 2013, pero nunca dejó de luchar.

Kramer se separó de GMHC en 1983 luego que miembros de la junta directiva decidieron concentrarse en proveer apoyo a personas con sida. La organización sigue siendo uno de los grupos de apoyo más grandes para personas con la enfermedad.

Tras dejar GMHC, Kramer escribió “The Normal Heart”, en la que un joven escritor furioso, parecido al mismo autor, lucha contra los políticos, la sociedad, la prensa y otros líderes gay para enfocar la atención en la crisis.

La obra se estrenó en The Public Theater en abril de 1985. El crítico de teatro de la AP Michael Kuchwara la calificó como una “acusación iracunda pero apremiante a una sociedad así como a una subcultura por no responder adecuadamente a la tragedia”.

La obra fue llevada a la pantalla en 2014 en una película de HBO protagonizada por Mark Ruffalo, Jonathan Groff, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Alfred Molina, Joe Mantello y Julia Roberts. Ganó el Emmy a la mejor película. Kramer estaba en el escenario cuando el director Ryan Murphy recibió la estatuilla.

Uno de sus últimos proyectos fue el enorme libro de dos volúmenes “The American People”, que relata la historia de la gente gay en Estados Unidos. Le llevó décadas escribirlo.

Creo que es muy importante que conozcamos nuestra historia, la historia de lo mal que hemos sido tratados y lo duro que hemos luchado para recibir lo que merecemos, que es la igualdad”, dijo a la AP.

