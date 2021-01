Moscú exige a EU arreglar sus propios asuntos y dejar de criticar arrestos en protestas de Rusia

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó a EU a que se ocupe de sus problemas y deje de interferir en los asuntos internos de otros Estados.

La declaración, publicada en la cuenta oficial de la Cancillería rusa en Facebook, se produce frente a la reacción de la Embajada de EU en Moscú en relación con las masivas protestas no autorizadas de simpatizantes del opositor ruso Alexéi Navalny celebradas este sábado en decenas de ciudades de Rusia, así como fuera del país.

“Estamos atentos a los informes sobre las protestas en 38 ciudades rusas, las detenciones de más de 350 manifestantes pacíficos y periodistas. Estados Unidos apoya el derecho de todas las personas a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Las medidas que están tomando las autoridades rusas están reprimiendo esos derechos”, escribió Rebecca Ross, portavoz de la Embajada estadounidense.

“Hemos comprobado lo que ustedes (por la Embajada de EU en Moscú) escribieron el 6 de enero durante las manifestaciones en Washington y la toma del Capitolio”, reza la publicación del Ministerio ruso en respuesta al tuit de Ross.

“Curiosamente, no escribieron nada. Ustedes no motivaron a sus ciudadanos a las protestas pacíficas, no condenaron de ninguna manera el asesinato de cinco personas y la detención de más de 100”, reza el comunicado de la parte rusa.

Y en vez de ello, John Sullivan, el embajador de EU en Rusia, calificó lo sucedido como una “agresión criminal”, tachando de “multitud agresiva” a los manifestantes, protestó el Ministerio ruso.

“Todo el planeta vio cómo su Gobierno convirtió una protesta pacífica en una “no pacífica” cuando la policía empezó a disparar a los manifestantes. Y luego el Gobierno de Estados Unidos calificó las acciones de los manifestantes pacíficos estadounidenses como “un ataque a la democracia”, agrega la Cancillería rusa.

Asimismo, añadió que “la hipocresía es una herramienta de la diplomacia estadounidense que se ha vuelto especialmente peligrosa durante la pandemia. Ocúpense de sus propios problemas y dejen de interferir en los asuntos internos de otras naciones”, aseveró.

Fuente: Sin Embargo