“¡Morir, antes que el socialismo!” Así se organizó la ultraderecha para una nueva guerra civil en EU

El ataque al edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero fue impactante, pero nadie que haya seguido la actividad de la derecha en las redes sociales debería haberse sorprendido. El intento de los partidarios de extrema derecha del Presidente Donald Trump de evitar violentamente que el Congreso certificara el voto del Colegio Electoral y formalizara la victoria electoral de Joe Biden fue consistente con sus esperanzas y planes expresados abiertamente.

Como investigador del extremismo de ultraderecha, superviso las comunidades de medios sociales de derecha. Con semanas de anticipación, vi cómo grupos de todo el espectro de la derecha declaraban sus intenciones. En Facebook, Twitter, Parler y otras plataformas, personas influyentes, políticos, activistas y gente común se enfocaron en el 6 de enero como su última oportunidad para prevenir lo que, según ellos, era corrupción a una escala monumental.

Para la mayoría de estos activistas, no había otra solución posible que la de que Trump saliera victorioso. En público, discutieron cómo se estaban preparando para obligar al Congreso y al Vicepresidente Mike Pence a anular los resultados de las elecciones y declarar a Trump como el vencedor.

LA CONSTRUCCIÓN

Desde las elecciones de noviembre, Trump y sus aliados habían difundido teorías de conspiración infundadas, alegando que los demócratas, algunos republicanos y el “Estado profundo” habían cometido un fraude electoral generalizado para elegir a Biden. En este mito, Trump había ganado las elecciones de manera aplastante, y solo los políticos corruptos se interpusieron en el camino de su victoria. Estas teorías de la conspiración provocaron furor en todos los rincones del ecosistema de la derecha, y el proceso de certificación de los votos del Colegio Electoral se convirtió en un símbolo tanto de corrupción como de oportunidad.

Los grupos conservadores comenzaron a organizarse para una protesta a gran escala en Washington, DC, luego de un tweet del Presidente Trump publicado el 18 de diciembre. “Gran protesta en DC el 6 de enero. ¡Esté allí, será una locura!”, escribió. Sus instrucciones fueron tomadas en serio tanto por los partidarios principales como por los extremistas de ultraderecha.

Estrechados repetidamente en sus esfuerzos por revertir las elecciones, los partidarios de Trump y los extremistas de derecha buscaron otra vía para revertir los resultados electorales. Para Trump y sus partidarios, el 6 de enero se convirtió en un esfuerzo desesperado y desesperado. Como mostraron las publicaciones en las redes sociales, esta desesperación los llevó a justificar la violencia para obligar al Congreso a actuar a su favor.

A LA INTEMPERIE

En los días previos a los eventos del 6 de enero, las comunidades de medios sociales de derecha discutieron con frecuencia los preparativos, planes de viaje y esperanzas para esas manifestaciones. En Twitter y Facebook, la gente empezó a hablar del 6 de enero en términos casi místicos. Al sondear los datos de las redes sociales desde mediados de diciembre hasta el 5 de enero, descubrí miles de publicaciones que se referían a las protestas planificadas como si fueran una revolución inminente.

En algunos círculos, el evento se convirtió en sinónimo de una batalla final: el momento en que todos los supuestos crímenes de los demócratas quedarían al descubierto y cuando los estadounidenses de a pie recuperarían al gobierno. “El 6 de enero, descubrimos si todavía tenemos una república constitucional”, escribió un usuario en Twitter en la víspera de Año Nuevo. “Si no, comienza la revolución. Prefiero luchar y morir que vivir en una sociedad socialista. Estoy bastante seguro de que 80 millones de estadounidenses sienten lo mismo”.

También aparecieron referencias específicas al asalto al Capitolio, aunque con poca frecuencia. Como dijo un usuario de Twitter, “Roberts es el corrupto en jefe. 6 de enero. ¡Necesitamos asaltar el Congreso y @SCOTUS y arrestar a Roberts, McConnell, Pelosi, Schumer, McCarthy solo para comenzar a drenar el pantano! #RobertsCorruptInChief”.

Con más frecuencia, los seguidores de QAnon se concentraron en el 6 de enero como el comienzo de una cadena de eventos que llevaría a una limpieza apocalíptica a la que se refieren como “La Tormenta”. Algunos incluso creyeron que The Storm (en inglés) llegaría durante la manifestación en sí, y que Trump, mucho más allá de cualquier expectativa razonable, arrestaría a miembros de la élite demócrata y global por traición y al mismo tiempo ganaría las elecciones.

Aunque las publicaciones en Facebook y Twitter insinuaban que era posible algo más que protestas, en ninguna parte la violencia venidera fue tan obvia como en Parler. El sitio, que atrajo a millones de nuevos usuarios conservadores el año pasado, se ha posicionado como un bastión para las teorías de conspiración y los esfuerzos organizativos de la derecha. A partir de mi investigación, cientos de usuarios de Parler expresaron su sincera creencia, e incluso su deseo, de que las manifestaciones desencadenarían una batalla física, una revolución o una guerra civil.

“Estamos listos para luchar y queremos sangre”, declaró un mensaje de Parler del 28 de diciembre. “El Presidente debe hacer algo si el 6 de enero es el día en el que estamos listos”. Otro usuario dijo: “¡El 6 de enero será nuestra salvación o tendremos otra guerra civil que debería terminar muy rápido! ¡De cualquier manera, Trump será nuestro Presidente! ¡Cualquier cosa menos es inaceptable!”.

Usando herramientas que me permiten monitorear datos de redes sociales a gran escala, encontré evidencia de que los activistas de derecha habían sido explícitos y abiertos con sus intenciones para las manifestaciones del 6 de enero desde al menos mediados de diciembre. No tengo ninguna duda de que la manifestación fue diseñada específicamente para obligar al Congreso a revocar las elecciones. Aunque el acto de asaltar el Capitolio puede no haber sido planeado, los manifestantes se habían preparado durante semanas para usar al menos la amenaza de violencia física para intimidar al Congreso y Pence durante el proceso de certificación.

LLAMADOS A LA VIOLENCIA

La profunda transparencia con la que los activistas de derecha planificaron sus manifestaciones indica tanto que el pensamiento antidemocrático extremo se ha normalizado en Parler, como que Twitter y Facebook aún luchan por moderar los llamados abiertos a la violencia. Esta no es la primera vez. Los activistas de derecha se han acostumbrado a organizarse abiertamente y galvanizar a sus partidarios para que expresen su deseo de una confrontación violenta.

Los activistas de extrema derecha también se han involucrado en la recaudación de fondos en línea, incluso mientras transmitían en vivo el ataque al edificio del Capitolio.

Desde el ataque, he observado a usuarios en Parler, Facebook y Twitter celebrando simultáneamente a los ocupantes y difundiendo teorías de conspiración peligrosas e infundadas de que los instigadores de la violencia eran en realidad antifascistas e izquierdistas. En Parler, muchos usuarios se han vuelto contra Pence y han aumentado los pedidos de ejecución de políticos.

Los servicios policiales y de inteligencia deben aprender de lo sucedido y de la aparente falta de preparación por parte de la policía del Capitolio, porque es probable que esto vuelva a suceder. Es imposible saber qué pasará a continuación. Sin embargo, las comunidades que causaron los eventos del 6 de enero se organizaron abiertamente en las redes sociales y muestran toda la intención de actuar nuevamente.

