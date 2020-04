Militares en Colombia producen camas y Ford anuncia que va a fabricar respiradores por COVID-19

El Ministerio de la Defensa de Colombia anunció que una fábrica militar comenzará a construir 3 mil camas y muebles hospitalarios, mientras la automotriz Ford se propone producir unos 50 mil respiradores para atender a los afectados por la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, el gremio de cafeteros le pidió al Presidente Iván Duque ayuda sanitaria para la cosecha del grano teniendo en cuenta que entre los meses de marzo a junio se deberán recolectar 6.5 millones de sacos, labor que requiere de unos 135 mil recolectores. Del cultivo de café dependen más de 540 mil familias colombianas y es el principal producto agrícola del país.

Igual que en otras naciones de América Latina, el sistema de salud pública está abrumado y le cuesta encontrar camas para los pacientes, respiradores y personal para atender a todas las personas que presentan complicaciones.

“Aquí en América Latina hay mucha preocupación porque el estado no tiene los recursos para alimentar a la población. Entonces un poquito lo que estamos haciendo es apelar a la solidaridad de las personas tal vez un poco más pudientes, para que puedan comenzar a comprar menús solidarios para las personas que lo van a requerir”, señaló Emiliano Moscoso, restaurantero que sirve hamburguesas y malteadas en Bogotá, donde mucha gente pasa hambre porque perdió su trabajo en medio de la pandemia.

Colombia ha tomado severas medidas para controlar el virus, suspendiendo los vuelos internacionales, cerrando escuelas y ordenando una cuarentena nacional hasta el 13 de abril. Restaurantes, cafés y tiendas sufren un duro golpe. Moscoso cerró sus restaurantes voluntariamente el 16 de marzo, aunque sigue ofreciendo comidas para llevar y haciendo entregas a domicilio.

Dice que no gana dinero con el Menú Solidario y que piensa mantener a su personal activo. No quiere despedir a nadie, incluidos algunos empleados con el síndrome de Down o que están sordos. Afirma que le sorprende la solidaridad de extraños, entre ellos dueños de restaurantes y otros que le han ofrecido sumarse a su iniciativa.

En esta nación hay mil 161 contagiados, 17 fallecidos y 55 recuperados. En toda Latinoamérica hay más de 19 mil 500 contagiados y más de 510 fallecidos por el coronavirus.

La pandemia ha infectado a más de 998 mil personas y causado la muerte a más de 51 mil 300 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.

Fuente: Sin Embargo