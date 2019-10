Militar chileno le dispara a pocos metros a un manifestante

#Chile 🇨🇱 | 🎥 Un militar dispara con fuego real a la pierna a un manifestante en Concepción. Están reprimiendo brutalmente al pueblo. Máxima difusión. #ChileResiste#ChileViolatesHumanRights#23oct Vía @alvardominguez pic.twitter.com/b1lYZ1EAU6 — OɾιoƖ Sabata (@oriolsabata) October 23, 2019

Los militares y carabineros de Chile, en su represión contra los manifestantes, emplean sus armas y abren fuego real contra estos, según revelan varios vídeos.

En medio del estallido social en Chile por las fuertes protestas contra las medidas neoliberales del Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, los internautas han divulgado en las redes sociales vídeos que muestran a las fuerzas de seguridad chilenas disparando contra los manifestantes.

Una de las grabaciones que más ha impactado fue la captada el martes en Concepción, una ciudad ubicada al suroeste de Santiago, la capital chilena, en la que se aprecia el momento en el que un militar dispara a la pierna de un ciudadano que se acercaba a él.

Acto seguido, el uniformado tira al suelo a su víctima para reducirla con asistencia de otro militar, que se había acercado para detener al ciudadano ahora herido.

Estas acciones de los efectivos chilenos han sido recurrentes —según han denunciado muchos ciudadanos que han podido grabar las instantáneas— durante los días de protestas antigubernamentales, que se intensificaron el pasado viernes tras el estado de emergencia y los constantes toques de queda decretados por el Ejecutivo de Piñera para sofocar las manifestaciones.

Hasta el momento, la represión policial de las manifestaciones ha dejado 18 muertos y miles de heridos, conforme han informado los medios de comunicación locales.

Las recientes muestras de rechazo en Chile, consideradas el peor estallido social desde el retorno de la democracia al país austral hace casi tres décadas, ya cumplen una semana y empezaron con miles de jóvenes manifestándose en contra del aumento a las tarifas del metro.

Ante el masivo seguimiento de las movilizaciones en todo el país suramericano, el jefe de Estado chileno no solo ha tenido que dar marcha atrás y retirar su polémica medida, sino que también ha tenido que pedir perdón a la nación por no haber reconocido la “situación de inequidad”.

Sin embargo, aunque el mandatario chileno ha entonado el mea culpa, esto no ha servido de mucho, pues no ha calado en una sociedad chilena que no ha cesado de protestar.

Fuente: HispanTV