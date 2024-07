«Miente como el diablo»: Biden vuelve a arremeter contra Trump

El presidente estadounidense Joe Biden ofreció su primer gran discurso el martes después del intento de asesinato perpetrado contra Donald Trump y aunque trató de evitar ataques personales contra su rival republicano, no dudó en arremeter contra las declaraciones y propuestas políticas del exmandatario, acusándolo de «mentir como el diablo».

Join me at the 2024 NAACP National Convention as I deliver remarks. https://t.co/9WdzNzt1TE

— President Biden (@POTUS) July 16, 2024