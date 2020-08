Microsoft confirma que está en negociaciones para comprar TikTok

El gigante tecnológico Microsoft ha anunciado este 2 de agosto en su blog que, tras una conversación entre su director ejecutivo, Satya Nadella, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, la compañía se está preparado para continuar las discusiones para explorar la compra de TikTok en EE.UU.

“Microsoft aprecia plenamente la importancia de abordar las preocupaciones del presidente. Se compromete a adquirir TikTok sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados a EE.UU., incluido el Tesoro de EE.UU.”, reza el comunicado.

En este sentido, la compañía ha añadido que “se moverá rápidamente para entablar conversaciones con la empresa matriz de TikTok, ByteDance, en cuestión de semanas, y en cualquier caso completar estas discusiones a más tardar el 15 de septiembre de 2020”. Durante este proceso, Microsoft espera continuar el diálogo con el Gobierno de EE.UU., incluido el presidente, han agregado.

Anteriormente, este viernes, Trump anunció que prohibiría el funcionamiento en el territorio nacional de la red social de videos cortos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca indicó que no apoya la posibilidad de la compra de TikTok por una empresa estadounidense. Previamente, The New York Times reportó, con referencias a una fuente familiarizada con el tema, que Microsoft adelanta conversaciones para adquirir la red social china.

Fuente: RT