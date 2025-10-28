México participa en rescate de un sobreviviente de ataques de EU a embarcaciones en el Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el gobierno de México participó en el rescate de un sobreviviente de los ataques que realizó a embarcaciones en el Pacífico.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

De acuerdo con el estadounidense, este lunes se llevaron a cabo tres agresiones en contra de cuatro presuntas embarcaciones del narcotráfico como parte de su ofensiva en la región.

Hegseth aseguró que las agresiones ocurrieron en aguas internacionales y 14 personas murieron. Sin embargo, hubo un sobreviviente.

Ante esto, las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate participaron para dar con el paradero de este sujeto, del que no se han ofrecido más detalles.

«Las autoridades SAR (Search and Rescue) mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate», añadió.

Este es el ataque número 11 reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico; van más de 60 muertos.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.