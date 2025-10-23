“México está gobernado por los cárteles”, dice Trump pero expresa su respeto a Sheinbaum

El presidente Donald Trump, aseguró este jueves que México “está gobernado por los cárteles de la droga”, aunque expresó su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“México está manejado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es una mujer tremenda. Es una mujer muy valiente. Pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso”, declaró el mandatario durante una conferencia en la Casa Blanca.

Trump reiteró, por segunda vez en menos de dos meses, su postura de que los grupos del narcotráfico dominan la vida política y económica del país vecino.

Además, señaló que dichos cárteles han estado matando estadunidenses durante años y enriqueciéndose con ello.

El mandatario extendió sus críticas a América Latina al señalar que “Colombia es un nido de drogas, una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo”.

Añadió que el país sudamericano “tiene un líder pésimo, un tipo malo, un matón”, y acusó que “producen cocaína a niveles nunca vistos” y que “no se van a librar con esto mucho más tiempo”.