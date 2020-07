Médicos suecos piden al mundo imponer medidas estrictas a la gente y no fracasar como ellos

Son 11 párrafos demoledores en los que 25 médicos y científicos suecos lanzan una alerta mundial para que el resto de países no haga lo que ha hecho el suyo: no adoptar medidas estrictas frente al coronavirus y dejarlo todo en manos de la voluntad de los ciudadanos. El resultado es que, a 20 de julio, Suecia tenía una tasa de mortalidad de 556 muertes por millón, comparada con 424 muertes por millón de Estados Unidos. La búsqueda de la llamada inmunidad de grupo (o de rebaño) no es la estrategia adecuada, afirman estos expertos: “No lo hagáis a la manera sueca”.

Suecia, señalan los firmantes del manifiesto publicado en USA Today, también tiene un número de muertes más de cuatro veces y media mayor que el de los otros cuatro países nórdicos combinados, Y más de siete veces mayor por millón de habitantes. “Durante varias semanas, Suecia ha estado entre los primeros del mundo en lo que se refiere a las muertes per cápita. Y a pesar de esto, la estrategia en esencia sigue siendo la misma”, denuncian.

El Gobierno del país nórdico no ha reconocido explícitamente que alcanzar la inmunidad de rebaño sea su objetivo, pero la laxitud de las medidas adoptadas es, según los firmantes del manifiesto, prueba suficiente de que, en realidad, eso es lo que pretenden las autoridades: “Prueba de ello es que la Agencia de Salud Pública de Suecia insiste en la escolarización obligatoria de los niños pequeños, en que durante mucho tiempo ha restado importancia a los tests, y en que se ha negado a reconocer la importancia de la propagación asintomática del virus (lo que es peor: ha alentado a las personas que viven en hogares con personas infectadas por el COVID-19 a ir al trabajo y a la escuela) y sigue negándose a recomendar mascarillas en público, a pesar de las abrumadoras pruebas de su eficacia”.

Los expertos recuerdan que la OMS ha criticado la estrategia de alcanzar la inmunidad de grupo: “Puede conducir a una aritmética muy brutal que no pone a las personas, la vida y el sufrimiento en el centro de esa ecuación”, dijo en mayo el doctor Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS.

Además, los datos de seroprevalencia en Suecia tampoco son alentadores. El número de personas que presentan anticuerpos no alcanza el 10%, así que la ansiada inmunidad de grupo está lejos de alcanzarse, mientras la estrategia de no hacer nada solo ha conducido a “la muerte, el sufrimiento y el dolor”. Ni siquiera desde el punto de vista económico está justificada, observan los firmantes del manifiesto: “No hay indicios de que la economía sueca se haya desenvuelto mejor que en muchos otros países”.

Los 25 médicos y científicos son categóricos: “Por el momento hemos dado un ejemplo para el resto del mundo de cómo no tratar una enfermedad infecciosa mortal”.

COVID-19 EN EL MUNDO

El número de casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial superó hoy los 15 millones para llegar a 15.008.046 casos para las 12:35 hora local, informó el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

Un total de 617 mil 902 personas han muerto en todo el mundo por causa de la enfermedad, se indicó en el informe.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia con tres millones 919 mil 550 casos y 142 mil 350 decesos, agregó.

Otros países con más de 300 mil casos son Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México y Chile, indicó el CSSE.

–Con información de Xinhua.