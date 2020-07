Médicos amenazan con abandonar hospitales por Covid-19 en Honduras

Médicos hondureños amenazaron este domingo con abandonar los hospitales si no cierran las industrias y los restaurantes de comida rápida que provocan contagios masivos en la región norte del país, lo que provoca muertes en el personal de salud.

“Tenemos que decir que si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales”, advirtió al borde del llanto el vicepresidente del Colegio Médico, Samuel Santos, en un audio que hizo circular por las redes sociales desde la norteña San Pedro Sula, donde trabaja.

“Esto no puede seguir compañeros, si no se cierra esto, si siguen con las maquilas, si siguen con las comidas rápidas, si siguen haciendo dinero con el dolor y la muerte del pueblo, esto no se va a detener”, sentenció.