Mató a su madre y metió su cuerpo en lavadora; descubren que también asesinó a amiga y a su jefe

Desde el 16 de octubre pasado, fecha en que la Policía Nacional de Ecuador encontró el cuerpo sin vida de la abogada Martha Cecilia Solís Cruz en una lavadora, han comenzado a salir más indicios de que fue víctima de una asesina serial, Andreina Lamota, quien es hija de la víctima.

Aquel día, el cuerpo de Martha Cecilia fue encontrado desmembrado al interior de una lavadora, en el departamento en el que ambas mujeres vivían, ubicado en la calle de Sauces número 9, en la Ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande y poblada de Ecuador, que se mantiene indignada por el caso.

Martha Cecilia fue denunciada como desaparecida durantre 12 días antes de que se encontrara su cadáver, luego de que su otro hijo, hermano de Andreina, acudió a la Fiscalía de Guayaquil para reportar que no lograba localizar a su madre. El hombre asistió a la vivienda de su madre, pero su hermana no le permitió entrar.

«Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, la hija no le permite el ingreso. Él llama porque tiene ya una sospecha de la hermana», explicó Jairo Burbano, subjefe policial de Guayaquil a los medios de comunicación de Ecuador.

Cuando los policías lograron acceder al departamento encontraron una sierra eléctrica, siete cuchillos, un machete y cocaína. Además de que la mujer había realizado búsquedas en internet sobre cómo ocultar un cuerpo y evitar olores fétidos.

Información tomada de El Heraldo de México