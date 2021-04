Maduro afirma que medios internacionales “demonizan” la pandemia en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este domingo que algunos medios internacionales “demonizan” la pandemia del coronavirus en la República Bolivariana y asegura que no quieren reconocer los éxitos que han tenido.

“The New York Times y el Miami Herald, todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución. No son capaces de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia, nos demonizan permanentemente”, sostuvo Maduro, agregando que esos medios no son capaces de ver “la viga en su ojo”.

El mandatario también se refirió a las medidas adoptadas en otros países como Francia donde se ha decretado toque de queda. “Si lo hiciera Venezuela comenzaría la campaña mediática en nuestra contra”, señaló.

En ese sentido, el presidente subrayó que Venezuela ha tenido dos semanas de “cuarentena radical consciente y voluntaria” para disminuir el impacto de la llegada de las variantes brasileñas del coronavirus, y que siguen trabajando para controlar la pandemia.

Durante su intervención, Maduro también denunció que “hay una guerra de vacunas” a nivel mundial, y que se quiere “impedir” que los fármacos lleguen “a los pueblos del Sur”.

Debido a un repunte de casos de covid-19 en Colombia, Maduro anunció que reforzarán la vigilancia en la frontera con el país vecino. “He dado la instrucción de reforzar los controles fronterizos y los cuidados epidemiológicos en la frontera con Colombia porque hay un repunte brutal y no han querido hablarle claro y decirle la verdad al pueblo colombiano”.

El mandatario indicó que el Gobierno colombiano no ha mejorado la situación sanitaria en un año desde que llegó el coronavirus. “Ha golpeado de manera inclemente al pueblo de Colombia, el pueblo de Colombia está huérfano, no tiene servicio de salud, no tiene un Gobierno que lo acompañe, no tiene una mano amiga, no tiene un médico que llegue a su casa, no tiene un apoyo, una protección”, lamentó.

En cuanto a los casos de covid-19 en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.769 nuevos infectados y 15 fallecidos, lo que representa la cifra más alta desde el brote de la pandemia en la nación.

Debido al repunte de casos, Nicolás Maduro anunció que mantendrán por siete días más la cuarentena radical, cumpliendo su tercera semana en confinamiento para mitigar los contagios. Además, exhortó a la ciudadanía a seguir las medidas de bioseguridad.

“Alertamos al pueblo, siempre alertando, nosotros vamos dos pasos adelante a la pandemia, que ha golpeado tan duramente al mundo”, expresó el presidente de la República Bolivariana.