Madre mata a vecino tras enterarse que abusó de su hijo

Una mujer condenada por el asesinato de su vecino en Reino Unido confesó recientemente que cometió el crimen motivada por la venganza, luego de enterarse que el hombre había abusado sexualmente de su hijo, informa la prensa británica.

Sarah Sands, de 38 años y madre soltera de cinco hijos, apuñaló fatalmente a Michael Plested, de 77 años, en su departamento pocos días después de conocer que cometió abusos sexuales contra niños, incluido a su hijo pequeño Bradley.

En 2015 la mujer fue declarada culpable de homicidio involuntario por pérdida de control y sentenciada a tres años y medio tras las rejas, pero un tribunal de apelaciones extendió la pena de prisión “indebidamente indulgente” a siete años y medio.

Durante su juicio, se supo que Pleasted tenía 24 condenas por delitos sexuales que se remontaban a más de tres décadas.

Nunca soñé que sería capaz. No me enorgullezco de eso, pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más. No soy una mala persona pero sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y me han castigado”, declaró la mujer.