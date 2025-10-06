Lula pide a Trump eliminar aranceles del 40% a importaciones brasileñas

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a su par estadunidense, Donald Trump, eliminar los aranceles del 40 por ciento a las importaciones brasileñas y las medidas restrictivas contra autoridades del país sudamericano.

La petición ocurrió durante una llamada telefónica en «tono amistoso» que duró 30 minutos y en la que acordaron encontrarse pronto. Esto marca un hito en medio de la crisis comercial y diplomática inédita que enfrenta a los dos países desde hace meses.

Lula pidió «la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas», indicó la presidencia en un comunicado.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50 por ciento, en represalia a una supuesta «caza de brujas» contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El mandatario estadunidense afirmó que tuvo una «muy buena» conversación telefónica con Lula y precisó que se enfocó sobre todo en economía y comercio.

«Tendremos más discusiones», prometió Trump en su plataforma Truth Social, anunciando que se reunirá con Lula «en un futuro no muy lejano, en Brasil y en Estados Unidos».

Según la presidencia brasileña, Lula sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar a finales de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

El mandatario brasileño también se dijo «dispuesto a viajar a Estados Unidos» para un encuentro y reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

Su vicepresidente, Geraldo Alckmin, que participó en la llamada, dijo que la conversación había sido «mejor de lo esperado» y que los dos presidentes intercambiaron sus números telefónicos personales.

«Estamos muy optimistas de que vamos a avanzar a una situación de ganar-ganar», añadió Alckmin, encargado de seguir las negociaciones con el secretario de Estado de Estado, Marco Rubio.

Esta es la primera vez que los dos líderes conversan tras el regreso al poder del republicano en enero, y especialmente luego de la crisis diplomática y comercial desatada por la imposición de aranceles a los productos brasileños, que golpean fuertemente a productos como el café o la carne, de los cuales Brasil es el primer productor y exportador mundial.

Un primer acercamiento se dio hace dos semanas, cuando Trump evocó una «excelente química» entre ambos durante un cruce al margen de la Asamblea General de la ONU.

Lula, que en el pasado llamó “emperador” a Trump, llegó a decir que Brasil estaba listo para «negociar» sobre los aranceles, pero se quejaba de que «no hay nadie para conversar» en Washington.