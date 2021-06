“Lo último que quiere Rusia ahora es una Guerra Fría con EE.UU.”: Biden hace un balance de la cumbre con Putin en Ginebra

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ofrece una rueda de prensa tras la cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, que se celebró este miércoles en Ginebra (Suiza).

En su discurso, el mandatario señaló que “no hay sustitutos […] a las reuniones cara a cara entre líderes”.

“El presidente Putin y yo hemos tenido una posibilidad pura y única de gestionar la relación entre dos países poderosos y orgullosos. La relación tiene que ser estable y predecible”, dijo Biden.

“Le manifesté al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia, o alguien más, es a favor de los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

El presidente estadounidense resaltó “un mutuo interés en cooperar por nuestros pueblos, el ruso y el estadounidense, pero también para el beneficio y seguridad del mundo”.

“Le dije al presidente Putin que necesitamos tener algunas reglas básicas en el camino que todos podamos cumplir. […] Discutimos en detalle los próximos pasos que nuestros países deben tomar sobre medidas de control de armas, los pasos necesarios para reducir el riesgo de conflictos no intencionales”, dijo Biden.

“Debo decirles, el tono de toda la reunión, supongo que fueron un total de cuatro horas, fue bueno, positivo”, dijo Biden y resaltó que “no hubo ninguna acción estridente”.

“Donde no estuvimos de acuerdo, yo no estuve de acuerdo, dije lo que era. Donde él no estuvo de acuerdo, lo dijo, pero no se hizo en una atmósfera hiperbólica”, relató el inquilino de la Casa Blanca.

La reunión duró casi cuatro horas. Putin, quien dio una rueda de prensa antes del mandatario estadounidense, la calificó como “productiva” y señaló que tras el encuentro el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de EE.UU. “iniciarán consultas sobre toda la agenda de interacción diplomática”. Al mismo tiempo, aseveró que la reunión no le dejó “nuevas ilusiones”.

A diferencia de la cumbre de 2018 en Helsinki, después de la cual Putin y Donald Trump comparecieron juntos ante los periodistas, esta vez Washington optó por conferencias de prensa individuales.

“Una conferencia de prensa individual es el formato apropiado para comunicar claramente a la prensa libre los temas que se plantearon en la reunión, tanto en términos de áreas en las que podemos estar de acuerdo como en áreas en las que tenemos preocupaciones importantes”, declaró a Reuters un funcionario de la Casa Blanca. A su vez, el periódico The New York Times reportó la semana pasada que la razón por la que Biden participa en una conferencia de prensa por separado sería el fracaso de Trump en la cumbre de 2018.

A principios de esta semana, Biden dijo que Putin “es brillante, es duro y […] es, como dicen, […] un adversario digno”. El inquilino de la Casa Blanca previamente aseguró que quiere “una relación estable y predecible” con Moscú, pero advirtió que no dudará en “responder a futuras acciones dañinas” de Rusia.

Putin, por su parte, durante una entrevista con NBC calificó a Biden de ser un político de carrera y señaló que el presidente norteamericano tiene “algunas ventajas y algunas desventajas”, si bien agregó que puede trabajar con él. De acuerdo con Putin, las relaciones entre Moscú y Washington “se han deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años”. No obstante, el jefe de Estado ruso subrayó que hay cuestiones en las que es necesario determinar “las posturas mutuas para que las cuestiones que representan un interés mutuo se resuelvan más eficazmente en beneficio tanto de EE.UU. como de Rusia”.