Llega el equinoccio, ¿qué significa eso?

Aunque el equinoccio no es el mejor momento para equilibrar un huevo, anuncia la llegada del otoño boreal, las temperaturas más frías y los días más cortos para el hemisferio norte, donde vive alrededor del 90% de la población mundial. Para el hemisferio sur significa lo contrario: clima más cálido y el inicio de la primavera.

Para ilustrar lo que pasa con el equinoccio, el doctor James O’Donoghue, un científico planetario de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, creó una animación que resume claramente cómo funcionan estos fenómenos, junto con su relación con los solsticios.

Los solsticios y equinoccios son productos de la inclinación axial de la Tierra: el grado en que el planeta está inclinado en relación con el Sol.

gira la Tierra está a unos 23,5 grados, por lo que las diferentes partes del planeta se exponen en mayor o menor grado a la luz solar a medida que el planeta gira alrededor de la estrella. Es por eso que tenemos temporadas y el hemisferio norte y sur experimentan estaciones en momentos opuestos: durante el invierno en el hemisferio norte, el hemisferio sur se inclina más hacia el Sol, y viceversa.

El efecto más dramático de la inclinación axial se produce durante los solsticios, ya que estos son dos días cuando un lado del planeta está inclinado más lejos del Sol y el otro, más cerca. El 21 de diciembre el hemisferio norte recibe menos de nueve horas de luz diurna, mientras que el hemisferio sur recibe más de 15.

Durante el solsticio de verano, “la luz del sol es más intensa ya que solo tiene que pasar a través de una corta columna de atmósfera”, explicó en Twitter O’Donoghue. Es por eso que hace calor durante el verano en general.

It’s Summer Solstice 20 June, 2020 at 21:44 UTC. The northern hemisphere is now exposed to sunlight for the longest duration *per day* and sunlight is most intense as it only has to pass through a short column of atmosphere – that’s why it’s hot! All thanks to Earth’s axial tilt. pic.twitter.com/FVqQVRLUUf— Dr James O’Donoghue (@physicsJ) June 20, 2020