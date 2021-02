Liberan en EE.UU. a un preso que pasó 68 años en prisión tras ser condenado a cadena perpetua cuando era un adolescente

Joseph Ligon, considerado el preso que más tiempo llevaba en prisión desde joven en Estados Unidos, fue puesto en libertad el pasado jueves a sus 83 años y finalmente abandonó el centro penitenciario Phoenix en el condado de Montgomery, Pensilvania.

Ligon pasó 68 años en la cárcel, desde 1953, cuando ingresó en el penal a los 15 años. Fue condenado a cadena perpetua por su papel en robos y asaltos armados que se saldaron con dos víctimas mortales y seis heridos por arma blanca. El hombre admitió haber participado en el crimen junto con un grupo de adolescentes borrachos, pero negó haber matado a ninguna de las víctimas mortales.

Joe Ligon went to prison aged 15, in 1953, and just came out, aged 83.

“I’m looking at all the tall buildings,” he said. “This is all new to me.”https://t.co/jX5zMe4LIC pic.twitter.com/6crc8O3AvI

