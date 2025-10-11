Liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana, dice dirigente de Hamas

Gaza, Territorios Palestinos. Un alto mando de Hamas declaró este sábado a AFP que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en Gaza comenzará el lunes por la mañana.

«Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto», declaró Osama Hamdan en una entrevista con AFP.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2 mil presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en base a una propuesta de Estados Unidos.

octubre 11, 2025 6:45 pm

