Las celebraciones del Día de Gracias dejan nuevo récord de contagios en California, EU

Los expertos en salud pública ya habían advertido que las consecuencias de los viajes y las reuniones de Acción de Gracias se empezarían a ver semanas después. Y así ha sido. California ha vuelto a batir un récord diario de nuevos casos confirmados.

Este nuevo máximo llega en un momento en el que el estado dorado ha sufrido una avalancha de infecciones que ha enviado a más personas al hospital que en cualquier otro momento de la pandemia, según informa Los Angeles Times.

California reportó este lunes que en 24 horas se habían registrado 34 mil 490 nuevos contagios, “una cifra estratosféricamente más elevada que cualquier otro recuento diario”, según el rotativo angelino.

El récord anterior se había registrado el pasado viernes (tres días antes) y era de 22 mil 369 nuevos casos. El aumento de contagios confirmados también fue el más elevado.

Estos datos llegan en el momento que las autoridades sanitarias dijeron que esperaban empezar a ver las consecuencias de los viajes y reuniones de Thanksgiving. “Yo diría que es el comienzo del bache de Thanksgiving”, dijo la directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer.

Ferrer explicó en su sesión informativa del lunes que los últimos incrementos “reflejan acciones que tomamos a finales de noviembre y que no podemos revertir. Lo que podemos hacer es cambiar nuestras acciones hoy para que, dentro de dos o tres semanas, no estemos informando de un torrente de eventos tan desastroso come este”.

