Las cadenas de TV más poderosas de EU cortan el mensaje de Trump. “No es momento para fake news“

Por primera vez desde su campaña en 2006, en el transcurso de su Gobierno y en la batalla electoral de 2020, las televisoras estadounidenses cortaron el mensaje que hace unos minutos emitió Donald Trump desde la Casa Blanca por considerar que acusó fraude sin pruebas y, además, planteó argumentos llenos de fake news.

En un hecho inédito en la historia de los medios de comunicación en EU, las diversas cadenas de televisión, enlazadas en sus plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales, se fueron retirando de la transmisión.

ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN e incluso Fox, la cadena de medios que apoyó abiertamente a Trump desde su candidatura de 2016, interrumpieron bruscamente el mensaje del aún Presidente, y dieron paso a comentarios donde destacaban la importancia de que en este momento de definición del proceso electoral no es conveniente avivar las confrontaciones con noticias y datos falsos como los que ofreció el Presidente, antes de que le cortaran el discurso.

Uno de los argumentos recurrentes de los analistas de estas cadenas de comunicación, de las más poderosas en ese país y el mundo, es que el Presidente no puede descalificar de violar la Ley a millones de estadounidenses que acudieron a votar el 3 de noviembre y semanas antes, y mucho menos llamarlos corruptos.

Los ciudadanos, dijeron, realizaron una jornada electoral inédita: la más nutrida en la historia de este país, y Trump no puede acusar sin tener pruebas, coincidieron.

La acción de estos medios de comunicación ha tomado las redes sociales y, en especial, se ha destacado con un hashtag que se ha vuelto tendencia mundial: #TrumpMeltdown

Los usuarios de la red social Twitter aplaudieron la decisión de estas empresas y de presentadores que, de inmediato, expusieron las razones de cortar la transmisión del Presidente.

Es el caso de Jake Tapper, presentador estrella en CNN, quien expuso: “Qué noche tan triste para los Estados Unidos de América escuchar a su Presidente decir esto. Acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones, tratar de atacar la democracia de esa manera con su fiesta de falsedades, con una mentira tras mentira tras mentira”.

Otro cadena que interrumpió el embate de Trump contra el sistema electoral estadounidense fue MSNBC. “Aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no sólo interrumpir al Presidente de los Estados Unidos, sino de corregir al Presidente de los Estados Unidos”, dijo el periodista Biran Williams, quien además de presentador es el editor de NBC Nightly News, el informativo nocturno de la cadena estadounidense de televisión NBC.

En Fox News, una cadena a la que se ha tachado de simpatizar con Trump, los presentadores Bret Baier y Martha MacCallum sólo repitieron algunas de las acusaciones de Trump, sin emitir ningún comentario a favor, luego de que el Presidente emitiera una serie de acusaciones que socavan la integridad de la elección.

En Univisión Noticias, en tanto, el presentador Jorge Ramos explicó que el medio se había salido del mensaje de Donald Trump devido a que volvió a decir, sin mostrar ninguna pruba, que hay corrupción en el proceso electoral y que ganó en muchos estados decisivos pero le han hecho trampa.

Inmediantamente después de concluir su rueda de prensa, grandes medios internacionales, como The New York Times o The Guardian, no dudaron en calificar de falsedades las acusaciones de Trump contra el sistema.

Con los votos aún contando en todo el país, esta noche el Presidente Donald Trump trató de socavar la confianza en las elecciones nacionales, haciendo acusaciones sin fundamento de la Casa Blanca sobre la integridad de los resultados en su carrera contra el demócrata Joe Biden, publicó también la agencia de noticias The Associated Press (AP).

