Lanzan a la venta gorras de Trump con alusión a un tercer mandato

La tienda en línea del presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado en su sitio web una gorra de béisbol con la inscripción «Trump 2028», en una alusión a la intención del líder republicano de postularse a un tercer mandato.

“TRUMP 2028” hats are live on the Official Trump Store 👀 pic.twitter.com/8ajjG9GlPZ

— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 24, 2025