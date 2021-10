La reina Isabel II rechaza el premio ‘Anciana del año’

La reina Isabel II ha rechazado amablemente recibir el premio ‘Anciana del año’ (‘Oldie of the Year’, en inglés), organizado por la revista británica The Oldie, cuyo segmento son los adultos mayores.

“Su majestad está convencida de que el hombre es tan viejo como se siente y, por lo tanto, la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar el premio y espera que [la revista] pueda encontrar un destinatario más digno”, escribió el secretario privado de la monarca en una carta.

La revista británica colocó en la portada de su última edición una foto de la joven Isabel II sentada en el trono. La reina, que está a solo cinco años celebrar su centenario, es la monarca que más tiempo ha gobernado el país y en 2022 cumplirá 70 años de su reinado.

