La OMS reconoce que no sabe si los asintomáticos pueden o no transmitir el Covid-19

La jefa técnica del manejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia, Maria Van Kerkhove, reculó respecto a sus declaraciones del lunes 8 de junio, cuando dijo que la transmisión del coronavirus Covid-19 era “muy inusual” entre personas asintomáticas.

En una charla transmitida en redes sociales de la OMS, la experta aclaró que hacía referencia a pequeños subgrupos de estudio y no al panorama completo de la pandemia, pues hasta el momento no se sabe si los asintomáticos pueden o no contagiar a otras personas.

“Yo usé la frase ‘muy raros’ y pienso que es un malentendido decir que la transmisión asintomática es muy rara globalmente. Yo me refería a un subgrupo de estudios”.

Maria Van Kerkhove. Experta de la OMS.

Las declaraciones de Van Kerkhove del lunes causaron confusión y preguntas entre expertos independientes y funcionarios de salud que han recomendado, y en algunos casos requerido, que las personas lleven mascarillas o cubrebocas para prevenir los contagios de Covid-19.

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 407 mil 914 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance de la AFP publicado este martes 9 de junio.