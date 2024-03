La NASA y Space X lanzan con éxito su octava misión comercial tripulada a la EEI

La octava misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional (EEI) despegó este domingo desde Florida, compuesta por tres estadounidenses y un ruso, después de que fuera pospuesto dos veces el lanzamiento por fuertes vientos en el centro de despegue.

Hoy, el lanzamiento se produjo como estaba previsto, a las 22:53 hora local de la costa este de Estados Unidos desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, a bordo de una nave Dragon, la Endeavour, desde la plataforma 39A propulsada por un cohete Falcon 9.

We have liftoff! Three first-time fliers and a veteran are en route to the @Space_Station

Learn more about #Crew8 and their mission: https://t.co/CWKffPmm6M pic.twitter.com/GYBisbZmvv

— NASA (@NASA) March 4, 2024