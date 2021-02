La NASA comparte el primer video del róver Perseverance aterrizando en Marte

La NASA ha compartido este lunes durante una conferencia de prensa el primer video que muestra el momento en que su róver Perseverance aterrizó en la superficie de Marte el pasado 18 de febrero, tras despegar en julio del 2020 y cubrir una distancia aproximada de 480 millones de kilómetros.

“Su asiento de primera fila para mi aterrizaje en Marte está aquí. Mire cómo lo hicimos“, reza un tuit de la cuenta oficial de la misión, que muestra la grabación del descenso y aterrizaje de Perseverance en el Planeta Rojo.

El nuevo video, captado por varias cámaras del aparato, muestra “el intenso viaje del róver al cráter Jezero”. Las cámaras de alta definición comenzaron a grabar a 11 kilómetros sobre la superficie marciana, “mostrando el despliegue supersónico del paracaídas más masivo jamás enviado a otro mundo, y termina con el aterrizaje del róver en el cráter”, describe la NASA.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ