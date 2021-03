La humanidad altera el equilibrio energético del planeta, confirman satélites de la NASA

Satélites de la NASA confirman que los forzamientos radiativos están aumentando por las acciones humanas, afectando el equilibrio energético del planeta y, finalmente, provocando el cambio climático.

“Este es el primer cálculo del forzamiento radiativo total de la Tierra utilizando observaciones globales, teniendo en cuenta los efectos de los aerosoles y los gases de efecto invernadero”, dijo Ryan Kramer, primer autor del artículo, publicado en Geophysical Research Letters, e investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. “Es una prueba directa de que las actividades humanas están provocando cambios en el presupuesto energético de la Tierra”.

