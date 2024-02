«La frontera es una zona de guerra»: Dakota del Sur enviará la Guardia Nacional en apoyo a Texas

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció este martes que desplegará tropas adicionales de la Guardia Nacional en la frontera sur a finales de esta primavera.

«La frontera es una zona de guerra, por eso enviamos soldados», declaró Noem. «La misión principal de estos soldados será la construcción de un muro para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, cárteles de la droga y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos de América», añadió.

South Dakota is deploying @SD_Guard to the border for the fifth time to assist in border security efforts.

It's a warzone, so we're sending soldiers. Their focus will be helping Texas build the wall. pic.twitter.com/MPJYYTaV0u

— Kristi Noem (@KristiNoem) February 20, 2024