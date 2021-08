La Casa Blanca admite que una “cantidad considerable” de las armas estadounidenses en Afganistán están en manos de los talibanes

Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., admitió que una “cantidad considerable” de las armas estadounidenses acumuladas en Afganistán, valoradas en miles de millones de dólares, ha caído en manos de los talibanes desde que el grupo militante islámico se apoderó rápidamente del país en los últimos días.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, se le preguntó a Sullivan qué pasará con los miles de millones de dólares en equipos, incluidas armas, municiones, helicópteros y otros pertrechos, entregados por Washington al Gobierno de Afganistán en las dos décadas anteriores a su colapso.

President Biden's National Security Advisor Jake Sullivan just admitted that U.S. weaponry in Afghanistan is now in the hands of the Taliban.

"We don't have a sense that they are going to readily hand it over to us at the airport. pic.twitter.com/LdZ4dF2iVR

— House Republicans (@HouseGOP) August 17, 2021