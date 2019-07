“La belleza es subjetiva, no debe ser evaluada”: Cancelan concurso de belleza

Cada año, en diversos momentos surgen polémicas con respecto a los concursos de belleza femeninos y todo lo que hay alrededor de ellos, pues en la actualidad se considera que incurren en muchos comportamientos misóginos y banales. Sin embargo, estos siguen realizándose y para muestra está Miss Universo que este 2019, llega a su edición 68.

“La belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada”, explicó el Municipio de Quito, Ecuador, al anunciar que el concurso anual de belleza con el que se elegía a una representante de la ciudad basándose sobre todo en su apariencia física, quedó cancelado.

De acuerdo con lo que puede leerse en un comunicado difundido a través de las redes sociales de la administración gubernamental local, la decisión se tomó en congruencia con una “política de revalorizar a la mujer y reconocer sus capacidades y contribuciones” a la sociedad.

El documento agrega que los concursos de belleza reproducen roles de género y estereotipos que impiden el respeto y la inclusión, mientras que el municipio busca fomentar el respeto e igualdad. “(Buscamos) que Quito reconozca los distintos tipos de belleza, sin promover parámetros discriminatorios”.MUNICIPIO DE QUITO

No es momento para concursos

Por su parte, durante una entrevista radiofónica, Liliana Yunda, presidenta del Patronato de San José, órgano encargado de promover e implementar diversos programas sociales en Quito, abundó en las razones de la cancelación.

“No es el momento adecuado”, específico resaltando la discriminación que una mujer puede sufrir por no cumplir con los estándares de belleza impuestos socialmente. “La elección de la reina ha perdido vigencia. A una mujer no se le puede discriminar por no ser rubia o tener los ojos verdes o tener medidas 90-60-90” LILIANA YUNDA

