La alianza está “años luz” para ser oposición de Morena: Madero

El panista Gustavo Madero Muñoz afirmó esta tarde, “con dolor y una incomodidad fuerte”, que la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fracasó en la elección del pasado domingo y está a años luz de ser una oposición fuerte contra Morena. Aunque me encantaría que hubiera ganado, no estoy de acuerdo con las declaraciones triunfalistas que han dado los líderes nacionales de esos institutos políticos, porque son mentira, afirmó.

Madero Muñoz, quien actualmente es Senador de la República, escribió ayer un artículo en El Heraldo de Chihuahua que se viralizó en las redes sociales y que ha generado polémica entre los integrantes de la alianza Va por México, especialmente entre los panistas. En ese texto, Madero planteó: “Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”.

“Lo que no nos atrevemos a reconocer es que Morena y sus aliados mantienen la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las legislaturas locales. La alianza PAN+PRI+PRD sólo logró quitarle 34 de los 218 distritos que obtuvo Morena en 2018. Nuestro objetivo real: ‘Crear una nueva mayoría opositora’, no se logró. Morena sigue siendo mayoría y el partido con mayores preferencias a nivel nacional”, destacó quien fuera presidente nacional del PAN del 4 de diciembre de 2010 al 21 de agosto de 2015.

Entrevistado en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo Al Aire, por YouTube, el político de Chihuahua, nacido el 16 de diciembre de 1955, reflexionó sobre lo que ocurrió en la elección del 6 de junio y fue claro y tajante en su autocrítica.

“¿Qué pasó este domingo? Yo estoy convencido de que el proyecto que intentamos no triunfó: fracasó. Porque el proyecto que yo quería era construir una mayoría opositora, y esa mayoría opositora no se logró ni de lejos. Se cambió la oferta para, al final del día, quitarle la mayoría calificada [a Morena], y ese es un engaño porque no es cierto: era el miedo, el miedo era que siguiera creciendo y lograra una mayoría calificada, pero hace tres años Morena y Andrés Manuel [López Obrador] no tuvieron la mayoría calificada, la construyeron después. Ahora no obtuvieron la mayoría calificada y la pueden construir después. El camino sigue abierto, es el mismo

“Entonces lo que estamos diciendo que es un triunfo no se sostiene, no es cierto, no hay un análisis objetivo. Incluso algunos decían: ’nombre, estos de Morena ya están bien fregados porque hace tres años tuvieron 30 millones de votos y ahora sólo tuvieron 22’. Pues tampoco es cierto. Los 30 millones los obtuvo Andrés Manuel para la Presidencia de la República, no los diputados de Juntos Haremos Historia, que obtuvieron como 6 millones menos de votos en aquella elección de 2018, y Andrés Manuel tuvo 53 y Juntos Haremos Historia no llegó a 43 millones. Entonces a lo que voy es: si vamos a comparar peras con peras hay que ser honestos: En todas las intermedias, el partido en el Gobierno –desde Zedillo a la fecha–, han perdido entre 40 y 60 diputados, que son los que perdió Morena, as usual [como siempre].

“Hicimos todo y discutí con ustedes de si era bueno o malo hacer la alianza, y dije: es un acto de desesperación porque la gente está asustada. Pero en realidad obtuvimos los resultados de todas las intermedias de cualquier Presidente de la República desde Fox, Calderón, Peña y ahora el propio Andrés Manuel. Vi una portada de Reforma donde los sacaba a todos y ponía cuánto venían perdiendo cada uno, y la pregunta era: ¿cuántos va a perder Morena? Pues igual, perdió 34 distritos ahora. La diferencia respecto a hace cuatro años son 34 distritos: ese es el gran logro. Pues se me hizo muy poco el logro para tanto esfuerzo.

