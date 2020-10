Justicia de Colombia concede libertad inmediata a Álvaro Uribe

La justicia de Colombia otorga la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe por considerar que puede responder en libertad al proceso en su contra.

La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, ha asegurado que la orden de libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe se funda en que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos.

“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, ha declarado la magistrada quien sostiene que Uribe puede responder en libertad a los cargos de fraude procesal y manipulación de testigos.

De acuerdo con la funcionaria judicial, el proceso judicial continuará con el expresidente en libertad, pero la decisión puede ser recurrida.

El senador Iván Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso que se lleva contra Uribe, ha manifestado que respeta, pero no comparte la decisión que tomó la jueza de otorgar la libertad al expresidente, quien estaba en detención domiciliaria desde el pasado 3 de agosto.

“La decisión de la juez 30 en el día de hoy no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No obstante, no compartimos esa decisión, y por supuesto, vamos a apelarla”, ha indicado Cepeda en un mensaje a través de Twitter.

Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, por lo cual su caso se soportaba en la Ley 600 del año 2000, que rige para el juzgamiento de los integrantes del Congreso.

Tras la orden de detención domiciliaria en su contra emitida por la CSJ, Uribe renunció a su escaño de senador, a mediados de agosto, con lo cual perdió el fuero legislativo y, en consecuencia, el caso pasó a una instancia ordinaria de la Fiscalía General, cambiando también la ley bajo la cual se lleva el proceso

Fuente: HispanTV