Juez deja libre a hombre acusado por violación ya que usó condón

Un Juez de Tribunales de Argentina concedió la libertad a una persona que estaba siendo acusada de abuso sexual por una mujer, de acuerdo a los medios locales, quedó libre porque había falta de mérito en la causa, ya que se comprobó que utilizó un preservativo.



Rodolfo Mingarini, magistrado argentino, mencionó que no puede entender como una persona pueda tomarse el tiempo de ponerse un condón, si el relato de la violación señala que había forcejeos, empujones y sometimiento. “La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, mencionó el funcionario.



De acuerdo al reporte del incidente, a finales del mes de abril una mujer denunció ante el Ministerio Público que un albañil, quien trabajaba cerca de la víctima, entró a su hogar y abuso sexualmente de ella.



Algunos medios locales indicaron que el magistrado había eliminado los informes periciales del MP en donde se constataba que la denunciante contaba con lesiones en su cuerpo parecidas a las de una agresión sexual.



El caso causó polémica en Argentina ya que se revelaron las declaraciones de Mingarini al público, donde asegura que no puede haber lógica en la explicación de la mujer afectada.



“Pueden haber pasado varias cosas. Pudo haber pasado que se inició como algo consentido (o) que se inició desde el principio intentando someter… Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para mantener esta relación cuando está sometiendo a la víctima. La verdad que no le encuentro”, declaró el magistrado.

Con información de EFE