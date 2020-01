Juan Guaidó es depuesto de presidente de la Asamblea Nacional

Miembros del chavista Bloque de la Patria, así como integrantes de la oposición que se han apartado a última hora de la línea de Guaidó, votaron por Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente.

La elección de la nueva junta directiva fue criticada por diputados opositores, quienes alegaron que no hubo votación de la mayoría de los parlamentarios. Se informó que el anterior jefe de la Asamblea Juan Guaidó, quien buscaba ser reelecto para el período 2020-2021, no pudo presentarse porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) supuestamente le impidiera ingresar al hemiciclo. No obstante, desde el partido gobernante niegan tal acusación.

“Fuimos testigos de un hecho inusual pero que era previsible, el diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y, frente a esa situación, se negaba a instalar la plenaria del día de hoy, frente a esa situación (…) aplicamos el reglamento de Interior y de Debates que establece el diputado de mayor edad instalara la sesión”, señaló Francisco Torrealba, miembro del gobernante Partido Socialista Unido.

El diputado destacó que en la sesión se “nombró un secretario accidental como corresponde y luego de eso se procedió a la postulación, se votó por separado y ganó el diputado Luis Parra”.

Fuente: Sputnik