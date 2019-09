Joven pasa examen para la universidad pese a tener ébola

Hace unos meses te dimos a conocer la historia de un chico que, pese a estar enfermo con el virus del ébola, pudo presentar su examen de ingreso a la universidad.

Claude Mabowa es una de casi 3.000 personas con diagnóstico confirmado de ébola en el que se ha convertido en el segundo brote más mortífero de la enfermedad en la historia del país.

Ahora, el celebrado sobreviviente de ébola está deseoso de cumplir sus sueños y mostrarles a otros pacientes que existen esperanzas.

Yo estaba feliz y lleno de gozo cuando vi el mensaje del Ministerio de Educación en mi celular que me decía que lo había aprobado… pese a las condiciones precarias”, dijo Mabowa a The Associated Press. “Estando enfermo en un centro de atención para el ébola, la mayoría de la gente no se recupera, pero también muchas personas pierden las esperanzas de vivir”.