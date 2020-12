Jamás he cometido corrupción, se defiende Sarkozy

No he cometido jamás el más mínimo acto de corrupción”, aseguró este lunes el expresidente de Francia , Nicolas Sarkozy , en el juicio en su contra que se realiza en París por corrupción y tráfico de influencias .

Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, expresó su “ira” e “indignación” por los cargos de los que se le acusa.

Señora presidenta, permítame decir de manera solemne que he esperado este momento desde hace mucho tiempo (…) No he cometido jamás el más mínimo acto de corrupción”, declaró combativo el exjefe de Estado ante un tribunal de París.