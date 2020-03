Italia se ve obligada a buscar la ayuda de Rusia, China y Cuba para combatir el covid-19 luego que la UE dejara solo al país

La Unión Europea dejó a Italia “prácticamente sola” en su lucha contra el covid-19, por lo que Roma tuvo que buscar ayuda de otros países como Rusia, China, Cuba y Venezuela.

La nación transalpina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia y ya cuenta con más de 74.300 casos de infección confirmados. En el país europeo incluso ha habido más muertes (7.503, de momento) que los registrados en China continental (3.281), donde se originó el brote.

No solo varios expertos consultados por RT, sino también numerosos ciudadanos ordinarios coinciden en que la respuesta inicial de la UE al brote masivo del coronavirus en Italia no fue la adecuada y que la tan necesaria ayuda no llegó desde Bruselas.

La UE subestimó el peligro y culpó a Italia

La Unión Europea subestimó claramente el virus, atribuyendo el brote en Italia a errores en el sistema sanitario del país, opina el excanciller italiano y representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Franco Frattini.

Como resultado, Bruselas, que predica la solidaridad paneuropea, no actuó cuando esta solidaridad fue necesaria ante una crisis que finalmente afectó a todo el bloque comunitario.

“Hablando con franqueza, Bruselas no está haciendo lo suficiente. En el primer momento Italia estuvo prácticamente sola contra el virus. Muchos dijeron que todo se debió a los hábitos italianos, porque los italianos no respetan las reglas. Y, de repente, se dieron cuenta de que todos los demás países están igualmente afectados”, dijo Frattini.

La situación en otros Estados de la UE como Alemania y Francia se deterioró rápidamente, obligándolos a lidiar con miles de infectados en su propio territorio. “Todos se centraron en la situación en sus países antes de siquiera pensar en ayudar a los demás”, señaló a RT Andrea Giannotti, directora ejecutiva del Instituto Italiano de Estudios Euroasiáticos.

Fuente: RT