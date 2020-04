Italia se estabiliza y traza ya plan de reactivación

Italia, que observa una desaceleración de la pandemia del coronavirus, piensa ya en su recuperación con un plan sanitario, aunque el gobierno advierte que el retorno a la normalidad no será de hoy para mañana.

Este país, hasta ahora el más castigado del mundo por la epidemia, registró hoy el número de muertos más bajo en 24 horas (525) desde hace más de dos semanas.

Temiendo un relajamiento del comportamiento de la gente por la llegada de la primavera y las vacaciones de Pascua, las autoridades insisten en repetir en los últimos días: “No hay que bajar la guardia”.

No estamos en condición de aligerar las medidas de confinamiento”, advirtió el primer ministro, Giuseppe Conte, al anunciar que Italia seguirá paralizada al menos hasta el 13 de abril.

La emergencia no ha terminado. El peligro no ha desaparecido. Tenemos aún unos meses difíciles por delante, no desperdiciemos los sacrificios hechos”, exhortó el domingo el ministro de Salud, Roberto Speranza, en una entrevista con los diarios Il Corriere della Sera y La Repubblica.